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تراجع الطلب على المعدن الأصفر عام 2019

مال وأعمال

تراجع الطلب على المعدن الأصفر عام 2019
Reuters
تراجع الطلب على المعدن الأصفر عام 2019
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كشف مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، عن تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي، وذلك بفعل ضعف الطلب من قبل المستهلكين الأفراد، الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع سعره.

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ووفقا لبيانات المجلس فقد بلغ الطلب العالمي على الأصفر الرنان في العام الماضي نحو 4355.7 طن، بانخفاض نسبته 1%، مقارنة مع 4401 طن في 2018.

وأشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت في 2019 بنسبة 18%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ العام 2013، تزامنا مع تراجع إقبال الأفراد على شرائه.

وعلق رئيس وحدة معلومات الأسواق لدى مجلس الذهب العالمي أليستير هويت، على ذلك قائلا، إنه من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين، الذين ينتابهم القلق، على شراء الذهب، مقابل إحجام المستهلكين الأفراد.  

المصدر: "رويترز"

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