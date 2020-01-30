الثانية بأكثر من نصف مليون دولار.. مكاسب خيالية لإيلون ماسك

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حقق أرباحا خيالية خلال تعاملات الأربعاء بفضل ارتفاع سعر سهم شركته "تيسلا".

وقالت "بلومبرغ" إن ثروة إيلون ماسك زادت في ساعة بواقع 2.3 مليار دولار، ما يعادل نحو 38 مليون دولار في الدقيقة أو قرابة 638 ألف دولار في الثانية.

وعن السبب أشارت الوكالة إلى أن سهم "تيسلا"، التي يمتلك ماسك 22% من أسهمها"، صعد خلال تعاملات الجلسة الماضية بنسبة 12% إلى 649 دولارا للسهم.

وساهم ارتفاع سهم الشركة في نمو ثروة إيلون ماسك إلى 36 مليار دولار، وفقا لحسابات "بلومبرغ".

المصدر: "بلومبرغ"