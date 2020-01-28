الإمارات.. المفاعل الأول لمحطة "براكة" النووية جاهز للتشغيل

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة "نواة" للطاقة، اليوم الثلاثاء، أن المفاعل الأول من محطة "براكة" للطاقة النووية جاهز لبدء التشغيل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وذكرت الوكالة أن شركة "نواة" للطاقة، المشغلة للمحطة، في المرحلة الأخيرة من تلبية المتطلبات النهائية اللازمة لضمان الجاهزية التشغيلية قبل "بدء عملية تحميل أولى حزم الوقود النووي، في أولى مفاعلات براكة للطاقة النووية، خلال الأشهر القادمة".

وجاء الإعلان بعد عملية تقييم للمحطة في نوفمبر 2019، جرت خلالها، اختبارات لعدد من الوظائف التخصصية والتي تعد أساسية لبدء التشغيل الآمن للمحطة، وتشمل أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة، وصولا إلى إدارة العمل والجاهزية لحالات الطوارئ.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد ابراهيم الحمادي: "يعد نجاح المحطة في اجتياز تقييم الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية إنجازا كبيرا بالنسبة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث أنه يمثل اعترافا دوليا بالتزام المحطة وفريق العمل والعمليات التشغيلية، بالمعايير العالمية، كما يمثل اعترافا بأن محطة براكة تستوفي الالتزامات التي تعهدت بها الإمارات في 2008".

وستكون براكة أول محطة نووية إماراتية، والأكبر عالميا عند اكتمالها، إذ من المقرر أن تضم أربعة مفاعلات بطاقة 5600 ميغاواط. وتعمل على بنائها الشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية "كيبكو".

المصدر: "وام"