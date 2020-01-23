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الكشف عن انتعاش التجارة بين المغرب وإسرائيل عبر شركات وساطة

مال وأعمال

الكشف عن انتعاش التجارة بين المغرب وإسرائيل عبر شركات وساطة
Reuters YB/zuz
ميناء طنجة المغربي
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قدرت المبادلات التجارية غير الرسمية بين المغرب وإسرائيل، والتي تتم عبر شركات وساطة تتخذ من دول أوروبية مقرا لها، بنحو 63 مليون دولار في آخر 3 سنوات، وفقا لما نقله موقع "هسبريس".

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وأشار الموقع إلى أن تل أبيب استوردت بما يزيد عن 32.5 ملايين دولار في الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 ونوفمبر من السنة الماضية، فيما بلغت صادراتها نحو المغرب خلال الفترة ذاتها ما يناهز 31 مليون دولار.

وساهم ارتفاع الطلب الإسرائيلي على المنتجات المغربية خلال السنة الماضية في دفع شركات التصدير والاستيراد المغربية إلى رفع صادراتها في الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية نوفمبر 2019.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن زيادة في مستوى واردات تل أبيب من المنتجات المغربية، بنسبة قاربت 27 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2018.

وانتقلت صادرات إسرائيل إلى المملكة من 4.7 ملايين دولار في الشهور الأحد عشر الأولى من سنة 2019 إلى 3.8 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الأسبق.

المصدر: "هسبريس"

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