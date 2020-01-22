البورصة المصرية تسجل أرباحا بـ3.8 مليار جنيه في جلسة واحدة

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع.

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وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 695.7 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.82%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.78%، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي ارتفع بنحو 0.82 %.

وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 94 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة وحافظت 34 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.

المصدر: الوطن