تراجعت كافة مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد هبوط حاد سجلته أمس الأحد.

إقرأ المزيد

وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.39% في تمام الساعة 14:21 بتوقيت القاهرة (15:21 بتوقيت موسكو)، وتراجع مؤشرا الشركات المتوسطة والصغيرة.

وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 36 مليار جنيه، أمس الأحد، من قيمتها السوقية، وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من 5%.

وفيما يلي رسم بياني يظهر تطور المؤشر "EGX 30" في نحو شهر:

Bloomberg

ووصف عدد من المحللين وفقا لوكالة "رويترز" الأمريكية، رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق، جاء ذلك وسط مخاوف وقلق المتعاملين حيث جاء ذلك بعد احتجاجات يوم الجمعة في القاهرة وعدة مدن أخرى وفقا للوكالة.

المصدر: وكالات