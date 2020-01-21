10 جنسيات تتصدر تجار الذهب في دبي

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة "دبي" للذهب والمجوهرات توحيد عبد الله، أن الهنود تصدروا قائمة الحاصلين على رخص تجارة الذهب وفق الجنسيات.

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وأضاف عبد الله، أن "الجنسيات الأخرى جاءت كالتالي: حلت الباكستانية بالمرتبة الثانية تليها البريطانية، ومن ثم السعودية، فالسويسرية، والعمانية، والأردنية، والبلجيكية، واليمنية، فيما حلت الكندية بالمرتبة العاشرة".

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن هناك نحو 62 ألف عامل ينشطون في تجارة وتصنيع الذهب في دبي، حسب البيانات الحديثة.

وشدد عبد الله، على أن هناك بين 150 و200 رخصة جديدة سنويا للعمل في قطاع الذهب بدبي، ما يؤشر إلى مدى جاذبية القطاع واستقطابه لمستثمرين جدد، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع بدبي يصل إلى 4086 شركة في الوقت الحالي.

المصدر: الإمارات اليوم