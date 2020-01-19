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"الوطنية للنفط": إنتاج ليبيا سيتراجع إلى 72 ألف برميل يوميا

مال وأعمال

Reuters Youssef Boudlal
حقول النفط الليبية - أرشيف
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد، أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام، في حال استمر إغلاق المنشآت النفطية في البلاد.

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وقالت المؤسسة الليبية إن "إنتاج ليبيا كان أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا قبل أن يغلق "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر موانئ وحقولا نفطية في ليبيا قبل مؤتمر برلين الدولي للسلام".

وأعلنت أن قوات تابعة "للجيش الوطني الليبي" أغلقت خط أنابيب الحمادة الزاوية لنقل النفط، تزامنا مع بدء أعمال مؤتمر برلين.

وأضافت أن إغلاق الأنابيب أجبرها على تقليص الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل.

وسيطرت قوات حفتر على حقل "الفيل" وحقل "الشرارة" الأكبر في ليبيا في فبراير الماضي، حين شنت هجوما على الجنوب، قبل أن تطلق في أبريل الماضي عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

المصدر: رويترز

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