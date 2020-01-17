احتياطيات روسيا الدولية تعود إلى مستويات قبل الأزمة

بلغ احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في الأيام العشرة الأولى من العام الجديد 557.5 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي الروسي.

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وأظهرت البيانات، أن المركزي الروسي أضاف إلى احتياطيات البلاد منذ نهاية 2019 نحو 7.7 مليار دولار، حيث بلغ الاحتياطي في 27 ديسمبر الماضي 549.8 مليار دولار.

ويعد مستوى الاحتياطيات الحالي أعلى بنسبة 10% عن المستوى المستهدف، الذي حددته الجهة التنظيمية، ومستوى الاحتياطيات الحالي يعتبر الأعلى منذ أكتوبر 2008، حينها بلغت الاحتياطيات نحو 547 مليار دولار.

وعقب أزمة أسعار النفط وبعد فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية في 2014، أنفقت روسيا جزءا من احتياطياتها لدعم الروبل، ومنذ ذاك العام قامت موسكو بتعزيز الاحتياطيات من مستوى منخفض بلغ 350 مليار دولار إلى مستواها الحالي.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تشمل الذهب وعملات أجنبية وحقوق السحب الخاصة، وتعمل موسكو منذ سنوات على تقليص حصة الدولار في الاحتياطيات مقابل زيادة حصة عملات مثل اليورو واليوان الصيني، والذهب، الذي تجاوزت حصته مطلع العام الجاري في الاحتياطيات مستوى الـ110 مليارات دولار.

المصدر: وكالات