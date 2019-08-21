روسيا تشارف على شغل المركز الرابع عالميا في احتياطي الذهب

كشفت بيانات رسمية، أن احتياطات روسيا من الذهب ارتفعت بواقع 9 أطنان في يوليو الماضي، ليصل إجمالي ذهبها إلى 2217.68 طن، في إطار استراتيجيتها لتقليص الاعتماد على الدولار.

إقرأ المزيد

ووفقا للبيانات، فقد بلغت قيمة احتياطات روسيا من المعدن النفيس بحلول شهر أغسطس الجاري 101.923 مليار دولار (حوالي 92 مليار يورو).

وتشير البيانات كذلك إلى أن احتياطيات الذهب تمثل 19.6% من إجمالي احتياطات روسيا الدولية، التي تتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

واشترى البنك المركزي الروسي منذ بداية العالم الجاري وحتى يوليو الماضي 108.75 طن من الذهب، منها 31 طنا في فبراير الماضي.

وفي العام الماضي صنفت روسيا أكبر مشتر للذهب في العالم، حيث اشترت 275 طنا، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن روسيا تتجه لتصبح صاحبة رابع أكبر احتياطي من الذهب في العالم، حيث يفصلها عن فرنسا التي تحتل المركز الثالث نحو 218 طنا فقط.

وتعمل موسكو خلال السنوات الماضية على زيادة احتياطيات الذهب وتقليص الاعتماد على الدولار، ردا على سياسة واشنطن العدائية، ونظرا لارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستويات قياسية، مما يعزز القلق الروسي على الاحتياطات المرصودة بالعملة الأمريكية.

المصدر: وكالات