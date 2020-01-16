فرنسا تطلب الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

طلبت فرنسا رسميا خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة الانضمام إلى عضوية المنتدى.

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ورحب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا بطلب فرنسا، موضحا أنه سيتم إقرار هذا الطلب من الأعضاء المؤسسين وفقا للنظام الأساسي للمنتدى.

واختار ممثلو سبع دول في يناير الماضي القاهرة مقرا لـ"منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم إلى جانب مصر كلا من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل.

وجاء في البيان التأسيسي أن المنتدى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي.

ويأتي عقد المنتدى في الوقت الذي أعربت فيه مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مايو الماضي، عن قلقها من استمرار تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وتبرر أنقرة تحركها للحفر والتنقيب قبالة "قبرص الشمالية" بأنه يجري بموافقة من "حكومة جمهورية قبرص الشمالية"، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

المصدر: وكالات