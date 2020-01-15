بوتين: التضخم في البلاد بلغ العام الماضي 3% وهو أدنى من المستهدف
تركزت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السنوية للجمعية الفدرالية اليوم على مواضيع اجتماعية واقتصادية تهم المواطن، وشدد على ضرورة دعم قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
بوتين: التضخم في البلاد بلغ العام الماضي 3% وهو أدنى من المستهدف
بوتين: يجب تسريع التشريعات الخاصة بحماية رؤوس الأموال كخطوة لتشجيع الاستثمار
بوتين: يجب عدم تغيير الضرائب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى روسيا
بوتين: اعتبارا من العام الحالي يجب زيادة نسبة الاستثمارات بما لا يقل عن 5%
بوتين: حصة الاستثمارات من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يجب أن تبلغ بحلول 2024 نحو 25%
بوتين: الاقتصاد الكلي القوي لبلدنا يجب أن يؤمن نمو دخل الفرد وتلك مهمة الحكومة
بوتين: معدل نمو الاقتصاد الروسي في 2021 يجب أن يكون أعلى من المعدلات العالمية
يتبع..