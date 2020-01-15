تركزت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السنوية للجمعية الفدرالية اليوم على مواضيع اجتماعية واقتصادية تهم المواطن، وشدد على ضرورة دعم قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

بوتين: التضخم في البلاد بلغ العام الماضي 3% وهو أدنى من المستهدف

بوتين: يجب تسريع التشريعات الخاصة بحماية رؤوس الأموال كخطوة لتشجيع الاستثمار

بوتين: يجب عدم تغيير الضرائب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى روسيا

بوتين: اعتبارا من العام الحالي يجب زيادة نسبة الاستثمارات بما لا يقل عن 5%

بوتين: حصة الاستثمارات من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يجب أن تبلغ بحلول 2024 نحو 25%

بوتين: الاقتصاد الكلي القوي لبلدنا يجب أن يؤمن نمو دخل الفرد وتلك مهمة الحكومة

بوتين: معدل نمو الاقتصاد الروسي في 2021 يجب أن يكون أعلى من المعدلات العالمية

يتبع..