 
مباشر

الرياض: اتخذنا الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت النفطية

مال وأعمال

الرياض: اتخذنا الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت النفطية
Reuters
الرياض: اتخذنا الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت النفطية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n29e

شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة منشآتها النفطية بعد الضربات الأخيرة في العراق.

إقرأ المزيد
وزير الطاقة السعودي: الولايات المتحدة شريك استراتيجي للمملكة
وزير الطاقة السعودي: الولايات المتحدة شريك استراتيجي للمملكة

وقال للصحفيين، عندما سئل عما إذا كانت المملكة عززت أمن النفط بعد المواجهة الأمريكية والإيرانية الأخيرة في المنطقة: "لقد اتخذنا كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها".

وعن إنتاج السعودية من النفط، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثا في حدث صناعي في الظهران، إن إنتاج المملكة من النفط يبلغ في يناير الجاري 9.744 مليون برميل يوميا.

كذلك أشار إلى أن التزام العراق بتعهدات خفض الإنتاج في إطار اتفاق "أوبك+" قد تحسن في ديسمبر الماضي، وأنه يتطلع إلى الالتزام الكامل في الشهر الجاري.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي