وزير الطاقة السعودي: الولايات المتحدة شريك استراتيجي للمملكة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي للسعودية، ولها دور كبير في الأمن العالمي.

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وجدد الوزير السعودي عزم المملكة العمل على ضمان استقرار أسواق النفط، وقال إن "الرياض ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في ظل التوترات".

وعن سعر برميل النفط المناسب، قال الأمير السعودي: "نرغب في سعر مستدام للنفط".

وتؤثر التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير على أسواق النفط، نظرا لموقعها الاستراتيجي وتعدد مواردها الاقتصادية، وبسبب إمكانية عرقلة حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز، إذ إن 40% من الإنتاج العالمي للنفط يمر عبره.

المصدر: "رويترز"