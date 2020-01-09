ارتفاع التضخم السنوي في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المواد الاستهلاكية في المدن المصرية ارتفع إلى 7.1% في ديسمبر من 3.6% في نوفمبر.

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وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت في شهر سبتمبر العام الماضي، أن التضخم السنوي للأسعار في المدن المصرية واصل تراجعه ليصل إلى 7.5% في أغسطس الماضي من 8.7% في يوليو الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2013.

المصدر: رويترز