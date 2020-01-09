 
مباشر

انخفاض الريال الإيراني

مال وأعمال

انخفاض الريال الإيراني
Reuters
انخفاض الريال الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1dn

شهدت العملة الإيرانية تراجعا أمام العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، بعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

ويظهر موقع Bonbast المتخصص في متابعة سوق العملات أن العملة الإيرانية تراجعت من 133500 ريال للدولار سجلتها في 2 يناير الجاري، إلى 14020 ريال للدولار بلغتها أمس.

وفيما يلي رسم بياني يظهر حركة العملة الإيرانية منذ بداية 2019:

انخفاض الريال الإيراني
bonbast.com

وبذلك تكون العملة الإيرانية قد انخفضت إلى أدنى مستوى في 7 أشهر بفعل المواجهة بين طهران وواشنطن، حيث اغتالت الأخيرة بغارة جوية نفذتها الجمعة الماضية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لترد إيران أمس بقصف قاعدتين في العراق يوجد فيهما جنود أمريكيون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يكشف الخطوات القادمة للحرس الثوري ضد الولايات المتحدة