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السعودية ترخص لـ"بنك الصين" بفتح فرع له على أراضيها

مال وأعمال

السعودية ترخص لـ
Reuters Jason Lee
المقر الرئيسي لبنك الصين في بكين - أرشيف
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أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء في جلسته الدورية، وافق على الترخيص لـ"بنك الصين" المحدود بفتح فرع له في المملكة.

وجاء في نص القرار: "بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة".

وينضم بذلك "بنك الصين"، إلى مجموعة من الشركات الصينية التي تتوسع في السعودية.

وقبل أربع سنوات، دشن "البنك الصناعي والتجاري" الصيني، أكبر مصرف في العالم من حيث الأصول، أول فروعه كان في الرياض.

المصدر: رويترز

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