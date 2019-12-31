تعويض من "بوينغ" لتركيا

قالت الخطوط الجوية التركية اليوم الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاق مع مصنع الطائرات الأمريكي "بوينغ" بشأن تعويض عن أضرار محددة ناجمة عن وقف تحليق وعدم تسليم الطائرة بوينغ "737 ماكس".

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ولم يحدد البيان الصادر إلى بورصة اسطنبول قيمة الاتفاق. وتملك شركة الطيران التركية 24 طائرة بوينغ "737 ماكس" في أسطولها.

وجرى وقف تحليق الطائرة "737 ماكس" منذ مارس الماضي بعد حادثين في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل 346 شخصا في غضون خمسة أشهر.

المصدر: "رويترز"