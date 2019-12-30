ثروة أغنى أغنياء روسيا تسجل نموا في 2019 هو الأعلى في 4 سنوات

ارتفعت ثروة أغنى أغنياء روسيا الـ23 خلال 2019 بواقع 52.9 مليار دولار، رغم الضغوطات الغربية على موسكو والمتمثلة بالعقوبات على عدد من الشركات والأفراد في روسيا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أغنى 23 شخصا في روسيا حققوا هذه المكاسب في ظل تحسن سوق الأسهم والسندات، مشيرة إلى أن مكاسب هؤلاء الأثرياء سجلت نموا هو الأعلى في 4 سنوات.

ووفقا للوكالة فقد تصدر رجل الأعمال الروسي (ملك صناعة المعادن) فلاديمير بوتانين، القائمة من حيث أكبر زيادة، حيث بلغت ثروته في 2019 نحو 28.2 مليار دولار، وزادت خلال عام 2019 قرابة 8.5 مليار دولار.

المصدر: "بلومبرغ"