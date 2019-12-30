مصر.. تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية

أكد تقرير حكومي أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفيها لفترة من 3 إلى 5 أشهر، بحسب السلعة.

وقالت وزارة التموين المصرية، إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لخمسة أشهر، في حين احتياطيات السكر تكفي لفترة ستة أشهر، بينما تكفي احتياطيات الزيوت النباتية أربعة أشهر، واحتياطيات الأرز ثلاثة أشهر.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

كما أكد المصيلحي أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المقبل، بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT