بوتين وميركل يبحثان "السيل الشمالي-2"

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأحد، تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

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وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن بوتين وميركل تناولا، في الاتصال الذي بادر إليه الجانب الألماني، القضايا المتعلقة بالتعاون بين الدولتين في مجال الغاز، حيث أكد الطرفان تمسكهما بدعم مشروع "السيل الشمالي-2".

كما أشارا إلى تقدم تشهده المفاوضات حول بقاء نقل (ترانزيت) الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا بعد 1 يناير 2020.

وكانت ألمانيا أكدت مرارا عزمها إكمال مشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يقتضي مد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق، بمحاذاة أراضي دول "الترانزيت" في شرق أوروبا، على الرغم من صعوبات واجهها هذا المشروع بسبب معارضة الولايات المتحدة له وإعلان واشنطن فرض عقوبات على شركات تشارك فيه.

وأضاف البيان أن زعيمي البلدين قيّما عاليا تبادل الأسرى الذي جرى، اليوم الأحد، في مقاطعة دونيتسك (جنوب شرق أوكرانيا) بين السلطات لاأوكرانية وقوات دونيتسك ولوغانسك، وفقا لمبدأ "جميع الموثقين من الجانبين".

المصدر: موقع الرئاسة الروسية