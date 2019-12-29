 
مباشر

الصين تقوم بخطوة استباقية في أزمتها التجارية مع الولايات المتحدة

مال وأعمال

الصين تقوم بخطوة استباقية في أزمتها التجارية مع الولايات المتحدة
Reuters
صورة أرشيفية لاجتماع الجانبان الأمريكي والصيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzd1

قالت وزارة التجارة الصينية إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشكل استباقي.

إقرأ المزيد
الصين تخفض رسومها الجمركية على 850 سلعة الشهر المقبل
الصين تخفض رسومها الجمركية على 850 سلعة الشهر المقبل

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، عقب مؤتمر سنوي، إنها طبقت قرارات الحكومة المركزية و"حمت مصالح البلاد والشعب".

وأكدت أنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، وقال الجانبان إنهما بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل التوقيع.

وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر بإعلان المرحلة الأولى من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زراعة الماريجوانا في حديقة المنازل مباح بإيطاليا!