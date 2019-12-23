الصين تخفض رسومها الجمركية على 850 سلعة الشهر المقبل

أعلنت الصين اليوم أنها ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة، اعتبارا من يناير المقبل لتذليل صعوبات تواجهها السلطات في تأمين اللحوم الأساسية.

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وتضرر قطاع لحوم الخنازير بحمى الخنازير الإفريقية التي أدت إلى نفوق أكثر من مليون منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف.

وأوضحت وزارة المالية الصينية في إعلانها، أن الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 12 % إلى 8% اعتبارا من الأول من يناير.

وقالت لجنة التعرفة في مجلس الدولة في بيان إن التغييرات ستسمح بتحفيز "البنية التجارية وتنمية ذات نوعية عالية للاقتصاد".

وستخفض الرسوم على منتجات غذائية أخرى مثل السمك والأجبان وكذلك المواد الصيدلانية وبعض المنتجات الكيميائية.

وأطلقت الصين خطة لإعادة إنتاج لحوم الخنازير بحلول 2021، إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار حمى الخنازير الإفريقية الذي أدى إلى القضاء على نحو 40% من قطعانها.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد كشفت أن البلاد استوردت في 2019 ضعف ما استوردته من لحوم الخنازير العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الصين ستخفض أيضا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التكنولوجية، موضحة أن القرار يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة التسجيل الصوتي وغيرها.

وسيتم تخفيض الرسوم على بعض أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من 10% حاليا إلى 5%.

وأوضح البيان أنها ستخفض الرسوم الجمركية بشكل أكبر على سلع من دول بينها نيوزيلندا وبيرو وكوستاريكا وسويسرا وآيسلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وباكستان في إطار إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية.

وكانت بكين وواشنطن أعلنتا الشهر الجاري عن تبادل خفض رسوم جمركية على بعض المنتجات، بعد تحقيق تقدم في المفاوضات الهادفة لوقف الحروب التجارية بين البلدين

المصدر:"أ ف ب"