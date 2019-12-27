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روسيا وأوكرانيا تفتحان صفحة جديدة للتعاون في مجال الغاز عام 2020

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روسيا وأوكرانيا تفتحان صفحة جديدة للتعاون في مجال الغاز عام 2020
Sputnik
روسيا وأوكرانيا تفتحان صفحة جديدة للتعاون في مجال الغاز عام 2020
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قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إن موسكو وكييف اتفقتا على التخلي عن المطالبات المتبادلة بينهما في عقود الغاز اعتبار من مطلع العام القادم.

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ويأتي ذلك في إطار بروتوكول للتعاون في مجال الغاز وقعته روسيا وأكرانيا الأسبوع الماضي في العاصمة البيلاروسية مينسك بعد جولة مفاوضات، ويضع البروتوكول حدا للخلافات في عقود الغاز بين البلدين.

ووفقا للوثيقة الموقعة سيتخلى الطرفان عن المطالبات الجديدة، كما سيقوم كل جانب بسحب الدعاوى القضائية والتحكيمية التي لا توجد فيها قرارات نهائية.

كما ستسدد شركة "غازبروم" نحو 2.9 مليار دولار للجانب الأوكراني تنفيذا للقرار النهائي الصادر عن محكمة التحكيم في ستوكهولم.

ولاقى البرتوكول الموقع ترحيبا من قبل الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه وثيقة متوازنة وإنجاز لجميع الأطراف المشاركة.

المصدر: "نوفوستي"

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