نائب رئيس وزراء روسيا يكشف لماذا وافقت موسكو على دفع 3 مليارات دولار لأوكرانيا

أكد دميتري كوزاك، نائب رئيس الحكومة الروسية، أن اتفاقية التسوية التي توصلت إليها موسكو وكييف تسمح بحل عقدة المطالب المتبادلة بضربة واحدة والحيلولة دون تجدد مثل هذه المشاكل مستقبلا.

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وقال كوزاك في تصريحات صحفية أمس السبت ردا على سؤال عن سبب موافقة موسكو على تسديد دين بقيمة مليارين و900 مليون دولار لشركة "نفطوغاز" الأوكرانية:

"المطالب المتبادلة بيننا لا تعد ولا تحصى، وآفاقها غير معروفة. هناك قرار من لجنة مكافحة الاحتكار الأوكرانية بتغريم "غازبروم" 6 مليارات دولار، وهناك أيضا قرار من محكمة ستوكهولم يلزمنا بدفع 3 مليارات دولار".

وتابع: "دون الخوض في التفاصيل، (اتفقنا على) قطع هذه العقدة بضربة واحدة، والتراجع عن كافة المطالب المتبادلة، وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. قمنا بتصفير مطالبنا المتبادلة وأنشأنا آلية تمنع ظهورها مجددا".

وسلط كوزاك الضوء على ملامح هذه الآلية قائلا: "من الآن لن نتعامل مع الدولة الأوكرانية مباشرة، ولن نبحث معها أمور تنظيم نقل الغاز أو التعريفات. بموجب الاتفاق، أصبحت هناك شركة تقدم لنا خدمة إيصال الغاز الروسي إلى المستهلكين الأوروبيين عبر أوكرانيا. وهذه الشركة هي "نفطوغاز".

وأضاف: "كل المخاطر المتعلقة بالتعريفات والتنظيمات التشريعية وعمل منظومة نقل الغاز في أوكرانيا أصبحت الآن مسألة تعامل بين "نفطوغاز" الأوكرانية ودولة أوكرانيا. لقد أردنا إنشاء آلية لا تكون "غازبروم" طرفا مباشرا فيها".

وكانت "غازبروم" قد أعلنت أمس السبت أن البرتوكول الموقع بين موسكو وكييف حول ترانزيت الغاز، ينص على نقل 225 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا خلال 5 سنوات، وتنفيذ روسيا قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم حول دفع نحو 3 مليارات دولار لأوكرانيا بالتزامن مع تخلي الطرفين عن كافة المطالب المتبادلة الأخرى.

المصدر: وكالات