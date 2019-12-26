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زيادة أسعار المواد الغذائية في سوريا تزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار

مال وأعمال

زيادة أسعار المواد الغذائية في سوريا تزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار
Reuters JS/DEG/MS/RAF/FW1/mark heinrich
سوق في دمشق
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ارتفعت أسعار معظم السلع في سوريا بأكثر من 10%، لتضاف إلى نسبة زيادة سابقة تجاوزت 30% شهدتها الأسعار التي تأثرت بارتفاع أسعار صرف الدولار.

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ويرى مراقبون أن عددا من العوامل أدت إلى الزيادة الجديدة في الأسعار، أهمها زيادة الطلب في فترة الأعياد، ما يشكل فرصة أمام التجار لزيادة الأرباح، يضاف إلى ذلك حالة الاحتكار نتيجة فقدان بعض المواد، وكذلك أسعار الصرف التي تسجل منذ أيام نوعا من الاستقرار.

وفي هذا الصدد، يقول أمين سر "جمعية حماية المستهلك"، عبد الرزاق حبزة، لـ RT، إن جولة للجمعية اليوم في الأسواق سجلت ارتفاعا في الأسعار بنحو 10 ـ 15%، وهناك مواد ارتفعت بنسب أعلى كالسكر والزبدة والحلويات والألعاب، وكل ما يتعلق بالأعياد بشكل مباشر.

ووصلت أسعار اللحوم الحمراء إلى نحو 10 آلاف ليرة للكيلوغرام، بينما وصل سعر كيلوغرام اللحم الحي إلى 3500 ليرة، وهو مستوى لم يسجل سابقا.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الغاز المنزلي بمقدار ثلاثة أضعاف نتيجة ندرته، حيث صارت مشاهد الطوابير على محلات توزيع الغاز تملأ الشوارع، وقد تداول ناشطون اليوم خبرا يفيد بأن أحد كبار السن الذي كان يعاني أمراضا فقد حياته وهو ينتظر دوره على "جرة غاز".

المصدر: RT

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