السماح للدراجات النارية بعبور جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في السعودية، إتاحة العبور التجريبي للدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين مطلع العام المقبل 2020.

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وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أنه سيتم السماح بعبور الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين.

وأشار إلى أنه "سيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على أن يتم إيقافها مؤقتا حفاظا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية".

وأوضح أنه جرى تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر الدراجات النارية في مناطق إجراءات القدوم والمغادرة بالجانبين السعودي والبحريني.

وتابع المحيسن، أنه إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريال أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد، أهاب المسؤول السعودي بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة واقتناء الملابس المناسبة وارتداء خوذ الرأس وحامي العينين واتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات.

المصدر: وكالات