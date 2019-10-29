وقعت السعودية والبحرين اليوم الثلاثاء على العقد الاستشاري لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، بقيمة إجمالية بلغت 33.6 مليون ريال (حوالي 8.96 مليون دولار).

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تصل إلى 5 سنوات بعد انتهاء الدراسة.

كذلك وقع الجانبان عقدا بقيمة 11 مليار ريال (حوالي 2.93 مليار دولار) للمرحلة الانتقالية من الجسر الرابط بين السعودية والبحرين.

وقال أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الجمارك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد، إن مشروع الجسر الموازي بين السعودية والبحرين أحد الحلول لتخفيض الضغط على جسر الملك فهد.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات بين السعودية والبحرين، ضمن استراتيجية دول مجلس التعاون لربط الخليج بسلسلة من المشاريع منها السوق الخليجية المشتركة ومشروع ربط شبكة المواصلات والاتصالات والاتحاد الجمركي.

المصدر: "الإخبارية"