بوتين يحدد المهمة رقم واحد لعام 2020

قال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة اليوم، إن المهمة رقم واحد للعام المقبل، هي زيادة دخل المواطنين.

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وأضاف بوتين، أنه اعتبارا من الربع الثالث من السنة التي شارفت على الانتهاء، تمت ملاحظة وتيرة محددة في نمو دخل السكان وأجور العمل الحقيقية.

وقال بوتين: "من الضروري الحفاظ على هذا الاتجاه وتعزيزه... هذه المهمة رقم واحد".

وشدد الرئيس على ضرورة، تركيز الاهتمام بمستوى الدخل لأصحاب الدخل المحدود من المواطنين وأشار إلى أن المعدل الحالي للنمو الاقتصادي في البلاد، لا يكفي.

وقال: "من الواضح أن معدلات النمو التي حققناها ليست كافية بالنسبة لنا. نحن أنفسنا نعرف ذلك جيدا، وتحدثنا عنه عدة مرات. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لزيادة معدل نمو الاقتصاد وتحسين هيكله وجودته".

المصدر: وكالات