 
مباشر
عاجل
مقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية (فيديو)

بوتين يشيد بأداء الحكومة الاقتصادي

مال وأعمال

بوتين يشيد بأداء الحكومة الاقتصادي
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mynu

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بأداء الحكومة الروسية خلال العام المنتهي، واصفا عملها لتأمين الاستقرار الاقتصادي في البلاد بالإيجابي.

وقال بوتين، خلال آخر اجتماع للحكومة في 2019 خصص لاستعراض حصيلة العام: "بين الأمور التي لا يمكن تجاهلها هو خلق قاعدة جيدة لتنمية الاقتصاد... هذه نتيجة مميزة، حيث لم يحدث شيء كهذا في تاريخنا الحديث، إذ هبط التضخم إلى أدنى مستوى" في تاريخ روسيا المعاصر.

وأضاف، أن الحكومة لا ترتاح، فموظفوها يفكرون بالمستقبل لتحسين جودة العمل ورفعه إلى مستويات جيدة.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يحقق الاقتصاد نموا خلال العام الجاري في نطاق 0.8% - 1.3%، على أن ينمو العام القادم بنسبة 1.5% - 2%.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشهد رائع لرجل إطفاء وهو يقدم الماء بيده لحيوان هارب من حرائق بأستراليا