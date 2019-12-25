بوتين يشيد بأداء الحكومة الاقتصادي

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بأداء الحكومة الروسية خلال العام المنتهي، واصفا عملها لتأمين الاستقرار الاقتصادي في البلاد بالإيجابي.

وقال بوتين، خلال آخر اجتماع للحكومة في 2019 خصص لاستعراض حصيلة العام: "بين الأمور التي لا يمكن تجاهلها هو خلق قاعدة جيدة لتنمية الاقتصاد... هذه نتيجة مميزة، حيث لم يحدث شيء كهذا في تاريخنا الحديث، إذ هبط التضخم إلى أدنى مستوى" في تاريخ روسيا المعاصر.

وأضاف، أن الحكومة لا ترتاح، فموظفوها يفكرون بالمستقبل لتحسين جودة العمل ورفعه إلى مستويات جيدة.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يحقق الاقتصاد نموا خلال العام الجاري في نطاق 0.8% - 1.3%، على أن ينمو العام القادم بنسبة 1.5% - 2%.

المصدر: "نوفوستي"