السيسي يطالب وزير النقل بإنشاء محطة مركزية جديدة للقطارات

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، تطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، وطالبه بإنشاء محطة مركزية جديدة.

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ووجه الرئيس المصري بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التحديث المنشود في منظومة مرفق السكك الحديدية.

وطالب الرئيس المصري بإنشاء محطة مركزية متكاملة الخدمات لسكك حديد الوجه القبلي بمنطقة بشتيل، وكذلك تنفيذ مشروع مترو أبو قير وترام الرمل لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية.

وقامت مصر بعقد صفقة مع تحالف روسي هنغاري لـ1300 عربة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر، حيث ينص الاتفاق على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع 200 الحربي للتصنيع المشترك للعربات، كما نص الاتفاق على ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40%.

كما تقوم الشركة بتجديد ورش كوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة.

المصدر: RT