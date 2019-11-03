اعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه يجري حاليا تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكك الحديدية خاصة بدخول وخروج المسافرين، وذلك بعد أيام من حادثة "شهيد التذكرة".

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وقال الوزير أن القرار يأتي لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر.

يأتي هذا الإعلان غداة توجيهات أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير خدمات السكك الحديدية المقدمة للمواطنين، وذلك على خلفية حادثة إجبار رئيس قطار راكبين اثنين على القفز من عربة القطار وهو يسير، لعدم قدرتهما على دفع ثمن تذكرة الركوب ، ما أدى إلى مقتل أحدهما دعسا تحت عجلات القطار، وإصابة الآخر بجروح بليغة.

وطالب وزير النقل خلال زيارته معهد تدريب وردان العالمين باتباع كل إجراءات السلامة والأمان على مختلف الخطوط.

المصدر: اليوم السابع