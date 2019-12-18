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مصر تشتري طاقة منتجة محليا لمدة 25 سنة

مال وأعمال

مصر تشتري طاقة منتجة محليا لمدة 25 سنة
Reuters
محطة طاقة شمسية
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح عبر نظام "بي أو أو".

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضا توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 2165 ميغاواطا عبر نفس النظام.

ونوهت بأن الاتفاقيات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 20% عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

ويعمل نظام "بي أو أو" (BOO)، عبر توفير الدولة للأرض والتراخيص اللازمة لإنشاء المحطة، ويتكفل المستثمر بعملية الإنشاء والمعدات، وتصبح الدولة شريكة له في الإنتاج طوال مدة حق الانتفاع، ويتم الاتفاق عند التعاقد على نسبة تقسيم الإنتاج، كما تصبح الدولة شريكة في إدارة المحطة.

المصدر: وكالات

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