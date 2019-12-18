مزرعة شمسية عملاقة في مصر يمكن رؤيتها من الفضاء تولد طاقة هائلة (صور)

سلطت وكالة "رويترز" الضوء على المزرعة الشمسية العملاقة في مصر "بنبان" التي تقع على مقربة من مدينة أسوان في الجنوب.

Reuters

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وقالت الوكالة إن الألواح الشمسية تمتد على مساحة شاسعة في منطقة صحراوية، لدرجة يمكن معها رؤيتها بوضوح من الفضاء، حيث تمثل هذه المنطقة جزءا من مجمع "بنبان" لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، الذي أصبح أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بعد أن اكتملت الشهر الماضي المرحلة الثانية من المشروع الذي تقدر استثماراته بمبلغ 2.1 مليار دولار.

وأشارت رويترز أن هذا المشروع مصمم لترسيخ قطاع الطاقة المتجددة من خلال جذب مطورين من القطاع الخاص الأجانب والمحليين والداعمين الماليين. ويوفر حاليا ما يقرب من 1.5 غيغاوات من الكهرباء للشبكة الوطنية في مصر، وأدى ذلك إلى خفض سعر الطاقة الشمسية في وقت تقلص فيه الحكومة دعم الكهرباء.

وقال المسؤول في مؤسسة التمويل الدولية، وهي الداعم الرئيسي للمشروع سوية مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، كريستوفر كانتلمي، إن لديهم خططا للطاقة المتجددة، باستثمارات القطاع الخاص، بالرياح في منطقة البحر الأحمر، وبالطاقة الشمسية في جميع أنحاء الصحاري.

Reuters

ويضم مشروع مزرعة "بنبان" 32 محطة طورتها أكثر من 30 شركة من 12 دولة، بينها "أكسيونا الإسبانية، والكازار للطاقة، ومقرها الإمارات، وإينيراي الإيطالية، وتوتال إنرين و إي.دي.إف الفرنسيتان، وشنت سولار الصينية، وسكاتيك سولار النرويجية".

ويضمن المطورون للمشروع، الذي يقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غربي أسوان، سعرا تفضيليا لمدة 25 عاما.

وقد تضيف مرحلة ثالثة للمجمع أكثر من 300 ميغاوات، مع أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها بعد، في حين تقرر إنشاء مشروع كبير للطاقة الشمسية في منطقة "كوم أمبو" على بعد 45 كيلومترا شمالي أسوان.

Reuters

وعانت مصر من تكرار انقطاع التيار الكهربائي في عام 2013 بسبب نقص الطاقة بالمحطات القديمة لتوليد الكهرباء. وتحوّل العجز إلى فائض بفضل ثلاث محطات عملاقة تعمل بالغاز بطاقة 14.4 غيغاوات، تم شراؤها من شركة سيمنس في عام 2015.

وتقدر الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء في مصر حاليا بنحو 50 غيغاوات، وتخطط البلاد لزيادة حصة الكهرباء التي تتوفر من مصادر طاقة متجددة من نسبة بسيطة حاليا إلى 20 في المئة بحلول عام 2022 و42 في المئة بحلول 2035.

المصدر: رويترز