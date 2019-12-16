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الكويت.. إصدار مسكوكة تذكارية تخليدا لتسمية أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني (صور)

مال وأعمال

الكويت.. إصدار مسكوكة تذكارية تخليدا لتسمية أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني (صور)
Reuters / FETHI BELAID
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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أصدر بنك الكويت المركزي مسكوكة ذهبية تذكارية تحمل صورة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، تخليدا لذكرى حمله لقب "قائد العمل الإنساني" الذي أطلق عليه في 2014 بمقر الأمم المتحدة.

وأعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن "إصدار هذه المسكوكة يأتي أيضا تقديرا لجهود أمير البلاد وإسهاماته في رفع معاناة شعوب العالم المنكوبة ودعم ونصرة القضايا الإنسانية إلى جانب جهوده واسهاماته في حل الخلافات بالطرق السلمية".

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وأضاف أن هذا الإصدار "جاء ليجسد هذه المناسبة الكريمة التي ستظل مصدر فخر كل كويتي وسجلا مضيئا في تاريخ البلاد".

وأوضح الهاشل أن المسكوكة تحمل على وجهها الأمامي صورة أمير البلاد في وسط الإصدار تحيط بها عبارة "إصدار تذكاري بتسمية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قائدا للعمل الإنساني".

وذكر أن الوجه الثاني للإصدار يحمل باللغة الإنجليزية عبارة ترجمة الإصدار التذكاري التي جاءت على الوجه الأول، ومشهدا من البحر لمدينة الكويت يظهر مبنى البنك المركزي وشعار البنك والقيمة الرمزية للمسكوكة.

وبين أن الإصدار جاء متوافقا مع المقاييس العالمية للمسكوكات التذكارية إذ يبلغ قطره 38.61 ملم.

المصدر: كونا

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