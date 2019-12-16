وقعت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، اليوم الاثنين، تعديلا على الاتفاقية الثنائية للمساعدات بقيمة 6 ملايين دولار لدعم المرافق في سيناء.

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وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان لها، إنه تم توقيع الاتفاقية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بما يعكس استمرار دعم الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الاتفاقية تتيح المزيد من الفرص التعليمية وتعزز سبل المعيشة للمواطنين في شمال سيناء.

المصدر: RT