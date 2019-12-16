الليرة التركية في أضعف مستوياتها

تراجعت الليرة التركية حوالي 0.6 بالمئة أمام الدولار، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

إقرأ المزيد

وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار في الساعة 08:49 بتوقيت غرينتش، متراجعة نحو 0.6 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة الماضي البالغ 5.8120.

وفي وقت سابق، لامست العملة 5.8505 وهو أضعف مستوى لها منذ 22 أكتوبر الماضي.

وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو: "العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع الحالي"، مضيفا أن: "السبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. تصريحات أردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين".

وفقدت الليرة التركية أكثر من 9 بالمئة من قيمتها هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وأيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" وتوغلها العسكري داخل سوريا.

ويوم الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تدرس إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية ردا على العقوبات الأمريكية المحتملة.

المصدر: رويترز