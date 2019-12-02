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الاقتصاد التركي يسجل نموا في الربع الثالث من العام الجاري

مال وأعمال

الاقتصاد التركي يسجل نموا في الربع الثالث من العام الجاري
Reuters
الليرة التركية
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نما الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، ليُنهي سلسلة انكماش استمرت 3 أرباع سنة متتالية.

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وبالمقارنة مع الربع الثاني، نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية والتقويم عند 0.4 بالمئة، وهي ثالث قراءة إيجابية على أساس فصلي على التوالي، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي.

وتوقع استطلاع لوكالة "رويترز" نمو الاقتصاد التركي واحدا بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث. وتنبأ أيضا بأن الاقتصاد سينمو 0.5 بالمئة في عام 2019 بأكمله.

ولدى اقتصاد السوق الناشئ سجل حافل من النمو بمعدل خمسة بالمئة، لكن هبوطا بما يقرب من ثلاثين بالمئة في قيمة الليرة العام الماضي رفع التضخم وأسعار الفائدة، بينما تراجع الطلب المحلي.

المصدر: رويترز

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