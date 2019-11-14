انخفضت الليرة التركية اليوم بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان لعدم تخلي أنقرة عن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية.

وجرى تداول العملة التركية اليوم الخميس، بحلول الساعة 12:11 بتوقيت موسكو، عند 5.7728 ليرة للدولار، متراجعة بذلك بنسبة 0.58% عن مستوى إغلاق الأربعاء البالغ 5.745 ليرة للدولار.

Bloomberg

وتراجعت العملة التركية هذا العام بنسبة 8% لأسباب أهمها المخاوف المتعلقة بتدهور العلاقات مع واشنطن.

واعتبر الرئيس الأمريكي ذلك "تحديا خطيرا جدا" للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووصف ترامب اجتماعه مع أردوغان بأنه "رائع"، لكن الرئيسين لم يشرحا بعبارات محددة كيف سيتجاوزان الخلافات المتزايدة بينهما في العديد من القضايا.

وتعرضت الليرة لضغط في وقت سابق من العام مع مواجهة أنقرة عقوبات أمريكية بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية. وتراجعت العملة أيضا في أكتوبر الماضي عندما شنت تركيا عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، شريكة الولايات المتحدة، مما أثار من جديد احتمال فرض عقوبات على أنقرة.

المصدر: "رويترز"