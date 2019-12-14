قطر تعلن التزامها بالوقوف إلى جانب لبنان

قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، إن قطر ستكون ملتزمة بالوقوف إلى جانب لبنان كدولة "مهمة واستقرارها الاقتصادي والسياسي مهم لدول الخليج".

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وأوضح العمادي، اليوم السبت، في تصريحات خلال "منتدى الدوحة"، أن "لبنان دولة مهمة والاستقرار الاقتصادي والسياسي مهم لدول الخليج"، مؤكدا على أن "قطر ستكون ملتزمة إلى جانب لبنان"​​​.

ولفت الوزير إلى أنه تم تقديم "مساعدات للعديد من الدول في الشرق الأوسط، واليوم لبنان يمر بصعوبات اقتصادية".

واندلعت احتجاجات شعبية في لبنان، يوم 17 أكتوبر 2019، إثر فشل الحكومة في إيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية، وإثر الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت مثل "واتس آب".

المصدر: سبوتنيك