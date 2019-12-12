تقديرات محمد بن سلمان تصيب.. "أرامكو" تتجاوز 2 تريليون دولار

سجل سعر سهم أرامكو ارتفاعا بـ10%، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، في أوامر ما قبل الافتتاح، ما يجعل تقييم قيمة الشركة السعودية المملوكة للحكومة بأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.

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وأظهرت بيانات شركة "ريفنتيف" أن سعر سهم أرامكو السعودية قفز بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ 38.7 ريال، أي 10.32 دولار، (1 دولار = 3.7500 ريال)، في مزاد ما قبل السوق، ما يشير إلى أن الشركة ستصل إلى قيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار عندما يبدأ التداول اليوم الخميس.

وصعدت أسهم شركة النفط العملاقة إلى الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10% عن سعر الاكتتاب العام لأول مرة في سوق الأسهم بالرياض، يوم الأربعاء، حيث أغلقت عند 35.2 ريال، وأعطت الشركة القيمة السوقية بحوالي 1.88 تريليون دولار، لتغلق على سعر 2 تريليون دولار.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نشرت تقريرا، مطلع ديسمبر الجاري، شكك في التقديرات السعودية بشأن الإقبال على شراء أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة، في الحصة المخصصة للأفراد.

ورأى التقرير أن الإقبال على الاكتتاب في أرامكو السعودية "قد لا يبلغ المستوى الذي كانت الشركة تطمح إليه"، على الرغم من أن السعودية استخدمت "كل الوسائل لدعم الاكتتاب العام لأرامكو".

كما شكك التقرير في إمكانية تسجيل حضور كبير للاستثمارات الأجنبية في الاكتتاب العام، مشيرا إلى "إحجام كثير من المستثمرين الدوليين عن الاكتتاب في ظل تقييم الشركة الذي يتراوح بين 1,6 تريليون دولار و 1,7 تريليون دولار - وهو معدل لا يزال أقل بكثير من التقييم الذي كان يطمح إليه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والبالغ تريليوني دولار.

اقوالنا أفعال ..

قيمة #أرامكو السوقية تتخطى الشركات العالمية الكبيرة وبذلك تتربع على العرش وتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 1.88 تريليون دولار

لله الحمد من قبل وبعد والحمدلله على نعمة #السعودية كل يوم انجاز ومن علو الى أعلى#نجاح_اكتتاب_ارامكو

#سهم_ارامكوpic.twitter.com/fNlFVcecDY — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) December 11, 2019

المصدر: رويترز + أ ف ب