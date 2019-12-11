شركة طيران بريطانية تطلق خطا جويا مع تونس

أعلن سفير تونس لدى لندن نبيل بن خذر، أن شركة الطيران البريطانية "إيزي جت EasyJet" ستطلق خطا جويا جديدا يربط مطار لندن غاتويك، بمطار النفيضة.

ونشر السفير تغريدة على "تويتر"، أشار فيها إلى أن الشركة ستقدم رحلاتها إلى تونس بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء ابتداء من شهر مايو 2020.

Good news for holidaymakers and travellers who want to visit Tunisia as Easyjet will start flying to Tunisia (Gatwick to Enfidha) from 2nd May 2020 operating 2 flights per week (Saturday & Wednesday) ! pic.twitter.com/ZrNaGClmml — Nabil Ben Khedher (@NBKhedher) 11 декември 2019 г.

وتأتي الخطوة تحسبا لقدوم أعداد كبيرة من السياح البريطانيين إلى تونس خلال الموسم السياحي المقبل.

يذكر أن "إيزي جت EasyJet"، شركة خاصة تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة وتقدم خدماتها ورحلاتها إلى 106 وجهات في بريطانيا وأوروبا وشمال إفريقيا، وتعد أكبر شركة طيران اقتصادي في العالم.

المصدر: موزاييك