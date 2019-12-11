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شركة طيران بريطانية تطلق خطا جويا مع تونس

مال وأعمال

شركة طيران بريطانية تطلق خطا جويا مع تونس
FABRIZIO BENSCH
طائرات شركة "إيزي جت - EasyJet" البريطانية
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أعلن سفير تونس لدى لندن نبيل بن خذر، أن شركة الطيران البريطانية "إيزي جت EasyJet" ستطلق خطا جويا جديدا يربط مطار لندن غاتويك، بمطار النفيضة.

ونشر السفير تغريدة على "تويتر"، أشار فيها إلى أن الشركة ستقدم رحلاتها إلى تونس بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء ابتداء من شهر مايو 2020.

وتأتي الخطوة تحسبا لقدوم أعداد كبيرة من السياح البريطانيين إلى تونس خلال الموسم السياحي المقبل.

يذكر أن "إيزي جت EasyJet"، شركة خاصة تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة وتقدم خدماتها ورحلاتها إلى 106 وجهات في بريطانيا وأوروبا وشمال إفريقيا، وتعد أكبر شركة طيران اقتصادي في العالم.

المصدر: موزاييك

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