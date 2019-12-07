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اكتشاف حقل نفطي في جنوب المكسيك باحتياطي 500 مليون برميل

مال وأعمال

اكتشاف حقل نفطي في جنوب المكسيك باحتياطي 500 مليون برميل
Reuters
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قال رئيس شركة النفط والغاز الحكومية المكسيكية Pemex، إن شركته اكتشفت حقل نفط كبير في ولاية تاباسكو في جنوب شرق البلاد، وأطلقت عليه اسم "كيسكي".

وأضاف رئيس الشركة خلال لقاء مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة: "يمكننا أن نؤكد لكم سيدي الرئيس وجود حقل عملاق به 500 مليون برميل من النفط الخام. وهذا يعتبر أهم اكتشاف نفطي يتم إحرازه في جنوب البلاد منذ عام 1987".

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وفي مايو من هذا العام أعلن لوبيز أوبرادور عن توقيع اتفاقية مع ثلاثة بنوك كبيرة لإعادة تمويل وجدولة ديون شركة Pemex جزئيا.

وقبل ذلك صرح الرئيس المكسيكي عدة مرات، بأنه سيولي اهتماما خاصا لتطوير صناعة النفط في البلاد ووعد باستثمار عدة مليارات من الدولارات ورفع الإنتاج إلى مستوى 2.5 مليون برميل في اليوم.

المصدر: تاس

 

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