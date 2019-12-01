وزير النفط العراقي: "أوبك+" ستدرس زيادة تخفيضات الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا

قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن منظمة "أوبك+" ستدرس زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية بنحو 400 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

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وأوضح الغضبان أن منظمة "أوبك" والدول المتحالفة معها ستدرس زيادة التخفيضات في اجتماعات من المقرر أن تعقد في فيينا الأسبوع الجاري.

وتابع الوزير أن امتثال العراق لاتفاق تخفيضات الإنتاج سيتجاوز 100 بالمئة اعتبارا من يوم الأحد، مضيفا أن الاتفاق على سقف للإنتاج مع إقليم كردستان سيسهم أيضا في هذا الصدد.

وذكر الغضبان أن الاتفاق بين بغداد وإقليم كردستان يتضمن تحديد سقف الإنتاج في الإقليم عند 450 ألف برميل يوميا. وسوف يسلم الإقليم نحو 250 ألف برميل للحكومة المركزية بالعراق بينما يستخدم 200 ألف برميل لسداد ديونه لشركات أجنبية.

وقال الوزير إن الاحتجاجات على الفساد التي اندلعت في أوائل أكتوبر الماضي في بغداد والمناطق الجنوبية الغنية بالنفط، لم تؤثر على إنتاج الخام في البلاد.

ونسق مصدرو النفط في مجموعة "أوبك+" تخفيضات إنتاج على مدار ثلاث سنوات لتحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار. ويقضي الاتفاق الحالي بخفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ يناير من العام الجاري وحتى نهاية مارس المقبل.

المصدر: رويترز