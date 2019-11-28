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أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي

مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي
Reuters
أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي
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تراجعت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن أفادت بيانات رسمية بأن مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ارتفعت، خلافا للتوقعات، مع بلوغ الإنتاج مستوى قياسيا.

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وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود "برنت" بانخفاض نسبته 0.3% إلى 63.84 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوط نسبته 0.3% أيضا الأربعاء.

في حين تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6% إلى 57.78 دولار للبرميل، بعد انخفاض نسبته 0.5% في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الإنتاج لمستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا، وتباطؤ عمليات المصافي. وكان المحللون توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعا بواقع 418 ألف برميل.

المصدر: "رويترز"

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