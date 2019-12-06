مصر تعلن عن أهداف F-15

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات.

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وقال الوزير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة F-15 بمدينة شرم الشيخ، إن هدف المجموعة تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء بصورة عادلة، في إطار الفهم الواعي لأهمية مشاركة الأعباء الموازنية لتجنب المخاطر، وضمان تمويل الاتحاد بطريقة مستدامة ومنصفة وخاضعة للمساءلة، مع مراعاة الحق الكامل للدول الأعضاء في التصرف.

وأشاد بالدور البارز لخبراء المجموعة، التي أسهمت جهودهم ودعمهم الفني لمصر في تحقيق أهداف وزارة المالية الرامية لرفع جدوى الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي، مما أدى إلى خفض الإنفاق بنسبة 12% بموازنة عام 2019 مقارنة بميزانية 2018، واستهداف خفض الإنفاق 6.5% بموازنة عام 2020 مقارنة بميزانية 2019.

وتم تشكيل مجموعة وزراء المالية الأفارقة F-15 عام 2016، ومنحت تفويضا واسعا للمشاركة في الإشراف على عمليات الميزانية القانونية للاتحاد الإفريقي والصندوق الاحتياطي.

وتضم المجموعة وزراء مالية 15 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي هي مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.

المصدر: RT