"أوبك+" توافق على خفض الإنتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا

أكدت وكالة "رويترز" نقلا عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن دول "أوبك+" اتفقت على تخفيض إضافي بـ503 آلاف برميل، تضاف على التخفيض الحالي اعتبارا من العام القادم.

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وقال بن سلمان في تصريح صحفي، إن "التخفيض الإضافي جاء بـ503 آلاف برميل، وأن هذه الكمية ستضاف إلى التخفيض الحالي والبالغ مليون و200 ألف برميل".

وأضاف، أن "التخفيض سيكون على الشكل التالي: حصة أعضاء أوبك 372، وغير أوبك 131، مستثنيا إيران وفنزويلا وليبيا من التخفيض".

وتابع وزير الطاقة السعودي: "سنواصل المساهمة في تخفيض إنتاج النفط، إذا امتثل الجميع... والخفض الإضافي من السعودية سيكون 167 ألف برميل يوميا".

وشدد على أن "مجمل التخفيضات بعد تحسين امتثال "أوبك+" سيكون فعليا 2.1 مليون برميل يوميا".

من جهته، أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن "روسيا ستلتزم بتقليص إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020".

وأضاف، عقب جلسة "أوبك+" "أن دول "أوبك" تحتسب الحصص، وإجمالا تحتسب الإنتاج بدون المكثفات... عندما اتفقت الدول غير الأعضاء في "أوبك" عام 2016، اقترحوا آنذاك أخذ إنتاج المكثفات في الاعتبار وفقا لبياناتهم".

وتابع: "الآن، وبعد التحليل، توصلنا إلى نتيجة، وهي تغيير الطريقة، واحتساب إنتاج النفط بدون المكثفات بشكل أكثر كفاءة وبشكل مناسب وصحيح".

وشدد الوزير الروسي، على أن "الحصص ستبقى كما هي عند 228 ألفا بالنسبة لروسيا في ما يتعلق بالنفط".

بدوره، قال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، إن "بلاده ستجري خفضا جديدا في إنتاجها".

وجدد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، التأكيد على أن "الحصة الجديدة لبلاده ستكون 4.462 مليون برميل يوميا"، فيما أعلنت مصادر مطلعة، أن "أوبك" و"أوبك+"، تعتزمان الاجتماع في الخامس والسادس من مارس المقبل على التوالي.

المصدر: رويترز + وكالات