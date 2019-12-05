موسكو: ماضون في خفض الإنتاج بمعدل أعلى مما يقتضيه اتفاق "أوبك+"

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ماضية في خفض إنتاجها النفطي بوتيرة أعلى مما نص عليه اتفاق مجموعة "أوبك+" لكبح الإمداد، مبقية على معدل إنتاجها من مكثفات الغاز.

وقال نوفاك خلال أعمال لقاء لـ"أوبك+" في فيينا اليوم الخميس، إن روسيا ستلتزم بأي اتفاق لـ"أوبك+" في المستقبل، بعد إجراء المزيد من المناقشات، مشيرا إلى أن أطراف الاتفاق يجب أن تتقاسم أعباءها بالتساوي.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد نوفاك لقاء وصفه بالبنّاء، مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان شدد خلاله على ضرورة مواصلة التعاون بين موسكو والرياض، بما فيه على المستوى الدولي.

المصدر: وكالات