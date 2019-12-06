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بعد إيرادات الاكتتاب الأولي للشركة.. "أرامكو" تتجه نحو قيادة "نادي التريليون دولار"

مال وأعمال

بعد إيرادات الاكتتاب الأولي للشركة..
Reuters /FW1F/Edmund Blair
شعار شركة أرامكو السعودية
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أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية بأن إيرادات السعودية من الاكتتاب الأولي لأسهم "أرامكو" تجعل قيمة الشركة تصل إلى ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، لتنضم بذلك إلى "نادي التريليون دولار".

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وأضافت الوكالة أن قيمة الشركة، وإن كانت لا تلبي طموحات ولي العهد محمد بن سلمان الذي كان يسعى لتقييمها بما لا يقل عن تريليوني دولار، إلا أنها تجعلها متفوقة بنحو 600 مليار دولار على شركتي "آبل" و"مايكروسوفت"، الشركتان الوحيدتان في العالم اللتان تزيد قيمتهما عن 1 تريليون دولار.

يذكر أن إيرادات السعودية من الاكتتاب الأولي لأسهم "أرامكو" بلغت 96 مليار ريال، أي ما يعادل 25.6 مليار دولار.

وأكدت الشركة في بيان أن عملية طرح أسهمها سجلت طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المشاركة بمبلغ يعادل 106 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن أسهم الطرح المخصصة للأفراد تحوز على نسبة 33.3% من الأسهم، فيما تبلغ نسبة أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات 66.7% من أسهم الاكتتاب.

المصدر: "بلومبرغ" + وكالات

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