مصر.. الدولار يرتفع أمام الجنيه بعد استقراره 12 يوما

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قرشا واحدا للمرة الأولى عقب استقرار دام 12 يوما على التوالي، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

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ووفقا لآخر إحداثيات للبنوك، يباع الدولار اليوم مقابل 16.16 جنيه و16.15 جنيه أمس، وذلك في بنوك "القاهرة، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني".

فيما جاء بنك "مصر - الإسكندرية" في قائمة البنوك الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار ليباع الدولار عند 16.15 جنيه و16.05 جنيه للشراء.

وانخفض الدولار بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو 40 قرشا، حيث جاء الانخفاض بسبب استقرار المعروض من العملة الأجنبية في السوق.

المصدر: الوطن